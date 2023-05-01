قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن رغبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في الحفاظ على السلطة ومواصلة الصراع مع روسيا كل يوم تزيد من فرص وفاته.

وكشف ريتر: “كلما بقي في السلطة، زاد الشك في اقتراب وفاته. إذا لم يستقل في أسرع وقت ممكن، فلن يعيش طويلا. إما الجيش أو ثورة “ميدان” جديدة سوف تطيح به”.

وأضاف ريتر، ردا علي سؤال عما إذا كان سكان أوكرانيا سينتفضون ضد زيلينسكي، الذي يرسل عددًا كبيرًا من الجنود إلى الموت المؤكد في باخموت، أن “شعبيته تتراجع بشكل حاد.. مستوى الفساد اصبح كبيرا واستياء السكان يتزايد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الغرب، برفضه قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي، تنازل عن مصالحه.

وأضاف سوسكين: "لقد استسلم حلفاء أوكرانيا بالكامل. لقد رفضوا قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.. لماذا يقفون معهم؟”.

وفي وقت سابق، توقع سوسكين، الانهيار الحتمي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يدمر البلاد من الداخل.