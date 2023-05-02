روسيا تجلي 203 أشخاص من السودان بينهم مواطنين أوكران

كشف مصدر مطلع بالسفارة الروسية في العاصمة السودانية "الخرطوم"، عن أن السفارة نجحت في إجلاء ما يقرب من 203 أشخاص بعيدا عن المعارك الدائرة بين القوى المتنازعة، الإثنين، من بينهم مواطنين أوكران.

وقال المصدر الروسي، وفقا لما نقلته عنه وكالة “سبوتنيك” الإخبارية: "أًجلي 203 أشخاص من السفارة الروسية في الخرطوم.. وصلت الطائرات، التي كانت تقلهم إلى القاهرة منذ نصف ساعة، وواصلت تحليقها إلى موسكو؛ بعد التزود بالوقود".

وأضاف: من بين الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم، بالإضافة إلى مواطني روسيا، هناك مواطنون من بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.

ووصل، يوم السبت الماضي، نحو 40 مواطنًا روسيًا، تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية، حسبما صرح القنصل العام الروسي في مدينة جدة، يوسف أباكاروف، لوكالة "سبوتنيك".

ودعت روسيا، الخميس الماضي، طرفي الصراع في السودان إلى حل خلافاتهم من خلال المفاوضات واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.