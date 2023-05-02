تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط في تداولات آسيوية ضعيفة في وقت مبكر يوم الثلاثاء حيث استوعب السوق البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى.

وبحسب وسائل إعلام هبط خام برنت 2 سنت إلى 79.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 سنت إلى 75.64 دولارًا. انخفض كلا المعيارين بأكثر من دولار واحد في الجلسة الماضية.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انخفض بشكل غير متوقع في أبريل ، وهو أول انكماش منذ ديسمبر في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

وكان من المتوقع أن يؤدي التعافي الصناعي والاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب هذا العام.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. غالبًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل الطلب.

وأثرت المخاوف المصرفية أيضًا على النفط في الأسابيع الأخيرة ، وفي ما هو ثالث مؤسسة أمريكية كبرى تفشل في شهرين ، استولى المنظمون الأمريكيون على First Republic Bank خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل صفقة اشترت بموجبها JPMorgan معظم أصولها.

أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي ، قدم بعض الدعم للسوق.