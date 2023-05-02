تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 6 مناطق بالمملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والشرقية والرياض).

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، حذرت الأرصاد السعودية من أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية. وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.

كما تشهد منطقة الرياض رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتستمر حتى الساعة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة. وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

بينما تشهد منطقة عسير أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، كما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارا متوسطة مع تدن في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدن في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.