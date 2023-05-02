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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يحلق فوق مناطق عسكرية أو قومية.. هل يسقط الجيش الأمريكي منطاد هاواي

منطاد
منطاد

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الجيش يتتبع منطادا "غامضا" حلّق فوق الأراضي الأمريكية، وإمكانية تصاعد الأمور بعد أن يتم الكشف عن هوية ومصدر المنطاد، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.


وذكر المسؤولون أنه لم تتم معرفة طبيعة المنطاد، أو الجهة التي يتبع لها.

ولفت المسؤولون إلى أن المنطاد قد طار متجاوزا أجزاء من هاواي، لكنه لم يحلق فوق أي مناطق عسكرية أو قومية مهمة للأمن .


ولايتتبع الجيش المنطاد منذ ساعات بل منذ أواخر الأسبوع.
وبحسب مراقبة الجيش، فقد اعتبره لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو الأمن القومي، ولا يرسل أي إشارات، بما يقول أنه منطاد ربما ضل طريقه، وربما غير ذلك.


وبحسب المراقبين، فليس هناك ما يمنع الجيش من إسقاط المنطاد في حال اقترابه من الأرض.

وأشار المسؤولون إلى أن الجسم الطائر غير قادر على المناورة، ويتحرك ببطء نحو المكسيك، وبأنهم لا يعتقدون أنه يخص الصينيين.


في فبراير  من هذا العام،  حدث تصعيد بين الصين وأمريكا بعد أسقط الجيش الأمريكي منطادا فوق المحيط الأطلسي، قال أن الصينيين كانوا يستخدمونه للتجسس وحلق فوق مناطق حساسة.

 

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