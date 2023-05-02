الأمم المتحدة: 800 ألف شخص قد يفرون من السودان بسبب القتال

حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 800 ألف شخص قد يفرون من السودان بسبب القتال الدائر هناك حاليا.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في تغريدة على تويتر، أن "المفوضية، بالإضافة إلى الحكومات والشركاء، يحضرون لاحتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من القتال في السودان إلى الدول المجاورة".

وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك؛ ولكن إن لم يتوقف العنف، فسنرى المزيد من الناس يجبرون على الفرار من السودان بحثا عن الأمان".

وتعد هذه هي أول مرة تنشر فيها المفوضية رقما محددا بشأن عدد الأشخاص الذين قد يفرون من السودان إلى الدول المجاورة.

وكانت المفوضية قد تحدثت حتى الآن عن "مئات الآلاف" من الأشخاص.

وفر غالبية الناس باتجاه تشاد أو جنوب السودان؛ وفق "سكاي نيوز".

وجاء تحذير المفوضية بعدما شهدت الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار وانفجارات؛ على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" إنسانية صحية.

