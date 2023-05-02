صحف السعودية|المملكة تحذر من طقس اليوم.. وفاة اسير فلسطيني بعد 87 يوم من إضرابه عن الطعام.. فيضان 13 سد في مدينة الباحة.. وصول 41 مواطناً و171 شخصاً من دول أخرى من السودان

وفاة المعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان في سجن إسرائيلي

الخزانة الأمريكية تحذر من عدم قدرة حكومتها على سداد ديونها بحلول يونيو

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية في الرياض

%300 زيادة واردات المواشي بالموانئ





تناولت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، عدة موضوعات واخبار محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة الشرق الاوسط اليوم الثلاثاْ عن وفاة الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية توفي في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما.

وقالت سلطات السجون إن عدنان "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج الطبي، ووُجد صباح اليوم في زنزانته وهو مغمى عليه".

وأضافت أنه نقل على إثر ذلك لمستشفى حيث تم الإعلان عن وفاته.

وقالت جمعية "واعد" للأسرى في غزة ردا على ذلك "الشهيد خضر عدنان قتل وأعدم بدم بارد بتواطؤ واضح من قبل ما تسمى مصلحة السجون وأجهزة الأمن الصهيونية".

كما نشرت "الشرق الأوسط " عن وصول 41 مواطناً سعودياً، و171 شخصاً ينتمون لـ10 دول، بعد إجلائهم من السودان، وذلك استمراراً لجهود السعودية بتوجيهات من القيادة.

وجرى نقلهم عبر سفينة «جلالة الملك - أبها»، وشملت جنسيات الرعايا الأجانب «أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة، وأفريقيا».

كما حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

ويصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ102 جنسية).

صحيفة المدينة

ونشرت صحيفة "المدينة" عن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية لطقس اليوم، وقال المركز في تقريره أن سيكون هناك نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية,فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

كما نشرت صحيفة "المدينة" عن تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية من عدم قدرة بلادها على تسديد ديونها بحلول يونيو المقبل.

وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على الوفاء بدفع جميع ديونها في الوقت المحدد بحلول الأول من يونيو القادم وسط خلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية رسالة الوزيرة إلى كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب أكدت فيها أنه "بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة ، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو، وربما في وقت مبكر من الأول من يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.

وأضافت وزيرة الخزانة "بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".

صحيفة الرياض

ونشرت صحيفة "الرياض" عن تسجيل كوريا الجنوبية 15714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 31 مليونا و192 ألفا و401 حالة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 10 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و 497 حالة.

ونشرت صحيفة "الرياض" عن إعلان أمانة منطقة الرياض أن غرفة العمليات المشتركة نفّذت خلال شهر مارس الماضي، 784 جولة رقابية، ضبطت خلالها 389 عاملًا مخالفًا، وصادرت 173.2 طنا من المواد الغذائية، إضافة إلى 9,719 قطعة مواد غير صالحة، وذلك ضمن نطاق أحياء وسط الرياض.

وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن العمليات المشتركة التي تضم 14 جهة حكومية حررت 356 إشعار مراجعة ومخالفة، وفتحت وأغلقت 319 بابًا وتأمينها، إضافة إلى حجز 16 مركبة مهملة وتالفة، وإغلاق 180 موقعًا مخالفًا، وفصل 79 عدادًا كهربائيًا ومائيًا.

ويشار إلى أن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، قد وجّه مؤخرًا بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة بمشاركة 14 جهة حكومية، لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.

ونشرت "الرياض"عن فيضان 13 سد في مدينة الباحة بارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية مما أدى إلى فيضانها ، ففي مدينة الباحة يوجد سد الملد الذي تبلغ سعته التخزينية 100.000 متر مكعب ، وفي محافظة العقيق ، سد ثراد بسعة 14.136.000 متر مكعب ، وسد جرب بسعة 344.100 متر مكعب ، وفي محافظة بلجرشي يوجد سد الجانبين بسعة 17.000.000 متر مكعب ، وسد الحبيس بسعة 10.000 متر مكعب.

وفي محافظة المندق يوجد خمس سدود تتضمن سد مدهاس بسعة 1.500.000 متر مكعب ، وسد ظرك بسعة 111.400 متر مكعب، وسد الخرار بسعة 150.000 متر مكعب ، وسد المظلمات بسعة 400.000 متر مكعب ، وسد الصدر بسعة 500.000 متر مكعب ، وفي محافظة بني حسن يوجد سد الضحيان بسعة 320.000 متر مكعب ، إلى جانب سد سبيحة بمحافظة القرى بسعة 300.000 متر مكعب وسد معشوقة بسعة 905.700 متر مكعب .

وقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة بفتح سدود مدهاس والخرار والمظلمات والضحيان والملد ، كما سيتم خلال الأيام القادمة فتح سد الجنابين ببلجرشي وسد ثراد بالعقيق خلال هذه الأيام استعداداً للحالة المطرية المتوقعة التي ستشهدها المنطقة .

وتكمن أهمية وجود هذه السدود في حجز مياه الأمطار مؤقتاً ومن ثم يتم ترشيدها لأغراض الزراعة التي تعتمد على الأمطار الموسمية.

صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن زيادة كبيرة في واردات المواشي في الموانئ السعودية.

استقبلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1.347.949 رأس ماشية بزيادة 300.48% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه الأعداد 336.581، كما شهدت المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14.97% لتصل إلى 5.785.004 أطنان مقارنة بـ5.031.957 طنًا في الربع الأول لعام 2022، وسجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة،

وذكر بيان صادر من هيئة الموانئ السعودية أن أعداد حاويات المُناولة في الموانئ السعودية ارتفعت خلال الربع الأول لعام 2023 بنسبة 17.57% لتصل إلى 2.011.162 حاوية قياسية مقارنة بـ1.710.608 حاويات قياسية في الربع المقابل من عام 2022 وذلك على إثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها «موانئ» بتصميم حلولٍ ونماذج تشغيلية وأنظمة مُتعددة تُسهم في دعم خطط النمو وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

