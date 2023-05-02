اتهام أبناء إمبراطور المخدرات "إل تشابو" بتهريب الفينتانيل الرخيص إلى أمريكا

كشف ممثلو الادعاء في لائحة اتهام أن أبناء رئيس كارتل سينولوا، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب جرائمه، قادوا شركة العائلة إلى تصنيع الأفيون الاصطناعي وتهريب المخدرات القاتلة إلى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة " ديلي ستار".

ويُزعم أن أبناء امبراطور المخدرات سيئ السمعة إل تشابو أنشأوا شبكة من المختبرات لإنتاج الصفات الصناعية للفنتانيل القاتل.

زعيم عصابة إل تشابو

على الرغم من أن محاكمة جوزمان تدور حول تجارة الكوكايين ، إلا أن القضية المرفوعة ضد أبناء زعيم إل تشابو تكشف أعمال منظمة "لتصنيع أقوى مادة فينتانيل وبيعها في الولايات المتحدة بأقل سعر" ، وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.

تقتل المواد الأفيونية الاصطناعية - معظمها من الفنتانيل - عددًا من الأمريكيين سنويًا يفوق عدد القتلى الذين ماتوا في حروب فيتنام والعراق وأفغانستان مجتمعة.

قال أليخاندرو هوب ، المحلل الأمني ​​في المكسيك ،"مشكلة الفنتانيل، كما أخبرني بعض الأشخاص في وزارة الخارجية ، يجب إعادة تصنيعها لتصبح مواد سامة وقاتلة.