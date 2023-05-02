بيان عاجل من الخارجية اللبنانية بشأن السعودية

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها : كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كافة المكونات اليمنية.

وأضافت الخارجية اللبنانية : تثبيت الهدنة اليمنية يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام.