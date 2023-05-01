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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تستفيد لبنان من الاتفاق بين السعودية وإيران .. تقرير

لبنان
لبنان

يمنح الاتفاق السياسي بين المملكة العربية السعودية وإيران، فرصة لبيروت وبعض الأمل في حل أزماتها المتشابكة،  وفق ما ذكرت صحف دولية. 

أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران، في 10 مارس عن  اتفاق بوساطة الصين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.

قطعت الرياض العلاقات مع طهران في عام 2016 ردا على اقتحام متظاهرين إيرانيين للسفارة السعودية.

وقال محللون، بأن الاتفاقية "حدث تاريخي" وخطوة إيجابية من حيث تحسين العلاقات بين إيران والسعودية.

و في رأيهم ، قد تسمح الصفقة للمنطقة بتجنب التصعيد ويمكن أن يفيد دول الجوار ككل، بما في ذلك لبنان، فالعمل على حل الخلافات له أثره في الهدوء في كل المنطقة، والسعي لحل المشكلات في دول مثل لبنان والعراق واليمن. 
وفي هذا السياق ، أشاروا  إلى ردود الفعل الترحيبية على الاتفاقية في الخليج وبين الدول العربية الأخرى.

يحتاج لبنان أكثر من غيره إلى التأثير الإيجابي لأي تقارب إيراني سعودي.

واجه مواطنوا لبنان  مجموعة من الأزمات في السنوات الثلاث الماضية.

وتشمل هذه كارثة مالية مدمرة ، وانفجارًا كيماويًا في عام 2020 دمر أجزاء كبيرة من بيروت وقتل 218 شخصًا ، واختلالًا سياسيًا.

يومًا بعد يوم ، يجد الناس العاديون في لبنان أنفسهم يقعون في براثن الفقر.
حتى (مارس ) ، فقدت العملة اللبنانية ما يصل إلى 98٪ من قيمتها منذ عام 2019.


ويستمر  الجمود في بيروت التي لاتزال بلا رئيس منذ أكتوبر 2022 وسط مشاحنات بين مختلف الفصائل.

يمكن للاتفاق الإيراني السعودي أن تعزز الجهود الرامية إلى شق طريق للمضي قدمًا في لبنا عبر  وساطات من كلا البلدين للحل.

وذكروا، إنه من المحتمل ظهور تسوية لبنانية بعد الاتفاق السعودي الإيراني ، قائلين :" إن اتفاق البلدين سيضع ضغطًا على حزب الله ".
 

الانفراج السياسي المملكة العربية السعودية ايران لبنان اتفاق بوساطة الصين

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