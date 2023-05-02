6 ميداليات "ذهبيات وبرونزية" لمراكز شباب سيناء في أولمبياد المحافظات الحدودية

حققت محافظة شمال سيناء، ٦ ميداليات ذهبية وبرونزية في أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة " المقامة حاليا بمحافظة مرسى مطروح ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ح، ومحافظ مطروح.



وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن لعبة كرة السرعة بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش، حققت الميدالية الذهبية بنين وبنات من خلال المشاركة ممثلة لمحافظة شمال سيناء فى اولمبياد المحافظات الحدودية.



وحصل اللاعب إسلام أحمد بدوى، واللاعب احمد سمير على المركز الاول بنين والميدالية الذهبية .

و فى منافسات البنات حصلت اللاعبة شهد حجاب واللاعبه مى خضر على الميدالية الذهبية .

٤ ميداليات برونزية:

كما حقق فريق الكاراتيه الرياضى بمركز شباب 6اكتوبر بالعريش أربعة ميداليات برونزية في لعبة الكومتبة من خلال المشاركة ممثل لمحافظة شمال سيناء وكانت الميداليات كالتالى :

حصول اللاعبة شروق خالد عزت وزن تحت 57ك على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الكومتية. كما حصل اللاعب مصطفى ثابت محسن شباب وزن فوق 55ك المركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية .

وحصل اللاعب عمر ربيع الاهتم الناشئين وزن تحت. 53 ك على المركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية .

وحصل اللاعب محمد عبد الشافى عيد محمود وزن تحت 75ك على المركز الثالث والميدالية البرونزية كومتية .

كما فاز فريق شمال سيناء لكرة اليد “بنات“ على فريق البحر الأحمر في نهائيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

وقد أسفرت مشاركات فرق شمال سيناء في مختلف اللعبات عن صعود بعثة شمال سيناء في رياضات : كرة القدم بنين وبنات، الكرة الطائرة بنين وبنات، كرة السرعة بنين وبنات، كرة اليد بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، تنس الطاولة بنين وبنات، والكرة الطائرة جلوس لذوى الهمم

