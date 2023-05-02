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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يسجل تراجعا في الأسواق العالمية هذا الصباح.. وهذه الأسباب

منصة استخراج نفط
منصة استخراج نفط

 


هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في العالم، بسبب ضعف البيانات الاقتصادية القادمة من الصين، في ظل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

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تراجع خام برنت 0.3 % إلى 79.07 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 %  إلى 75.41 دولار للبرميل. 


ويقول محللون إن البيانات الاقتصادية القادمة من الصين ليست واعدة حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على حركة الطلب على النفط في العالم.


أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انخفض بشكل غير متوقع في أبريل ، وهو أول انكماش منذ ديسمبر على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

كما أظهر استطلاع، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الثالث على التوالي.
و من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء ، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. يمكن أن تؤثر زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على الطاقة.

 

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