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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ4000 مواطن بسوهاج خلال أبريل

صدى البلد

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي ما يقرب من 4000 مواطن بـ3 مراكز وهي (اخميم- دار السلام- سوهاج) وذلك بقرى (الكوامل بحري- أولاد الشيخ- الاحايوة شرق- الكولا)، من خلال 4 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال شهر إبريل.

وأضاف "النجار" ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية  من (الباطنة- الأطفال-  عظام- جراحة- الرمد- الأسنان- الجلدية- نساء وتوليد)، وذلك إلى جانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة العقاقير الطبية.

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وأشارت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل  مجاناً.

وتأتي هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

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