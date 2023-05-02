بسبب الميراث.. مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة في سوهاج تسفر عن 3مصابين

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الوجه والجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ بسبب خلافات على حائط فاصل بين منزلهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة ووقوع مصابين بناحية القرعان دائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين نشوب المشاجرة بين:" طرف أول المدعو ضاحي ر م ا، 35 عامًا، عامل بأجر، مصابًا باشتباه نزيف في المخ، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه منصور ر م ا، 29 عامًا، عامل بأجر، وبين طرف ثانٍ المدعو وليد ا ى ا، 29 عامًا، عامل بأجر، مصابًا بجرح في فروة الرأس وسحجات بالذراعين" والطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني عصا شوم، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات علي حائط فاصل بين منزلهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.