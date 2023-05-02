عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال 9 أيام.. توريد 7193.384 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

بيان توريد الأقماح
بيان توريد الأقماح بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 7193.384 طن قمح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك خلال الـ9 أيام الماضية، حيث تم توريد 7193.384 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، عقب استلامها من المُزارعين، وينشر لكم موقع صدى البلد بيان التوريد الرسمي من مديرية التموين بمحافظة سوهاج.

تجديد حبس أب سبعيني أطلق النيران على نجله في سوهاج

محافظ سوهاج يُعلن توريد 2401 طن قمح منذ بدء الموسم دون معوقات

بيان توريد الأقماح بسوهاج

وصرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" منذ قليل، أن بيان التوريد جاء كالأتي:" 712.695 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 3740.066 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 1511.081 طن قمح من صوامع غرب طهطا، 55.436 طن قمح من شونة جهينة".

IMG-20230501-WA0002
IMG-20230501-WA0002

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعل تستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل.

ولفت "إبراهيم" إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن.

وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، يُستخدما عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام، تُتابع بصفة مُستمرة؛ من أجل مواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين، والعمل على حلها وإزالة أية عوائق فورًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج توريد القمح صوامع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

عاجل.. الزمالك ينسحب من المشاركة في كأس السوبر المصري

أخبار الرياضة| الزمالك ينسحب من السوبر ويقيم دعوى قضائية.. اتحاد الكرة مهدد بالرحيل بسبب كهربا.. تفاصيل جديدة بشأن طعن الأهلي ضد لجنة الانضباط

البديل جاهز.. أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

موضوعات متعلقة

خلال يومين.. تحرير 122 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في بيت لحم ورام الله

لم يحلق فوق مناطق عسكرية أو قومية.. هل يسقط الجيش الأمريكي منطاد هاواي

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

أسعار أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر موديل 2023 .. صور

هل يشترط مسح بعض الرأس وحكم من ترك التسمية قبل الوضوء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف أنام .. ما علاقة ما كتبه مصطفى درويش بوفاته

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

شاهد.. لحظة سقوط باب زجاجي على الزبائن في مطعم صيني

دايت ورياضة.. القط الأسمن في العالم يخضع لنظام غذائي لإنقاص الوزن

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ