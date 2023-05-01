عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس أب سبعيني أطلق النيران على نجله في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس سبعيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على نجله الثلاثيني وإصابته بطلق ناري باليد اليمنى؛ بسبب خلافات أسرية، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وأصيب عامل ثلاثيني بطلق ناري باليد اليُمنى، على يدي والده السبعيني؛ إثر إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب وجود خلافات أسرية قائمة فيما بينهما، دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

خلال الأسبوع الأول.. توريد 3748.213 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

محافظ سوهاج يُعلن توريد 2401 طن قمح منذ بدء الموسم دون معوقات

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام مفادها وصول المدعو (أحمد خ ج خ- 30 سنة- عامل- ويقيم بدائرة القسم)، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى.

ووتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم والده المدعو (خلف ج خ خ- 72 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة بإرشاده، وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طهطا حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وفاة الفنان مصطفى درويش

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

هاتلي بـ500 لو سمحت.. أخر بوست لـ مصطفي درويش قبل وفاته بـ5 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال يومين.. تحرير 122 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

يعاني من قلة النوم.. هذا ما شعر به مصطفي درويش قبل وفاته

لتوفير الدولار| السيسي يفتتح مصانع لتشغيل الشباب ضمن مباردة ابدأ

تعرف على الساعات الأخيرة فى حياة مصطفى درويش

الأهلي مع السويس والزمالك يواجه بروكسي.. تفاصيل قرعة دور الـ32 لكأس مصر

ابعدوا عن شراء البطيخ أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

هاتلي بـ500 لو سمحت.. أخر بوست لـ مصطفي درويش قبل وفاته بـ5 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

شبه سمية الخشاب.. تسريب صور لياسمين صبري قبل الشهرة تثير السوشيال ميديا

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون : قلبك كان حاسس

فيديو

زيت التموين بقا بـ30 جنيه.. تعرف على حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

رجل هندي يثير الجدل بظهور سفينة تيتانيك.. أعرف القصة؟

مفاجأة سارة في أسعار الذهب اليوم الاثنين واسقرار الدولار | فيديو

خلى معاك جاكيت.. الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة.. وهذا موعد ارتفاع الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ