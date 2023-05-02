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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير العكلوك يقدم أوراق إعتماده مندوبًا دائمًا لفلسطين بالجامعة العربية

أبوالغيط يتسلم أوراق
أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد المندوب الفلسطيني

قدم السفير مهند العكلوك اليوم الثلاثاء، أوراق إعتماده كمندوب دائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة.

وثمن العكلوك خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام المساعد - رئيس مكتب الأمين العام  السفير حسام زكي، الجهود التي تبذلها الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام، لدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية خاصة في ظل الانتهاكات والممارسات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، خاصة التصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا.

كما أطلع أبو الغيط، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، محملا سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن إستشهاد خضر عدنان في سجون الإحتلال، نتيجة الإهمال والاعتقال القسري.

من جانبه قال السفير العكلوك في تصريح له عقب اللقاء، إنه تم تقديم الإعتماد برسالة موجهة من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على العمل سويا ليكون هناك فاعلية كبيرة لأداء الجامعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا أن الجامعة لها دور كبير وهام في العديد من قصص نجاح أهمها منع حصول إسرائيل عضوية بمجلس الأمن عامي 2019-2020  ومنع إنعقاد القمة الإفريقية الإسرائيلية في توجو عام 2017، ووقف نية الرئيس البرازيلي السابق لنقل سفارة البرازيل إلى القدس عام 2019، وآخرها الحدث الهام وهو عقد مؤتمر للقدس رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة بحضور الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء أن الجامعة العربية ستبقى منبرا رئيسيا للدفاع عن القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية للجامعة وأنه على إستعداد شخصيا لدعم أي توجه يدعم حقوق شعبنا.

حضر اللقاء المستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

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