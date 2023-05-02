مجلس النواب يصدق على عدد من المضابط بالجلسات العامة

صدق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي عدد من المضابط الخاصة بالجلسات العامة .

وجاءت ارقام مضابط الجلسات علي النحو التالي 15 و13 و22 و19 و23 و28.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط إلكترونيا.

و وجه “ جبالي ” “ كلامه للأعضاء قائلا:” هل لأي من الاعضاء أي ملاحظات علي تلك المضابط ، ولم يبد أي نائب أي ملاحظات.

لذلك أعلن رئيس المجلس تصديق المجلس علي تلك المضابط الخاصة بالجلسات ارقام 13 و15 و19 و22 و23 و28 .