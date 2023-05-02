عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية بدون شكاوى

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

شهدت امتحانات المعاهد الأزهرية لصفوف النقل، هدوءا تاما خلال امتحانات اليوم الثلاثاء بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل الامتحانات اليوم، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية، ودون رصد أي شكاوى أو حالات غش بين الطلاب.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي الأزهري، الامتحان اليوم، في مادة اللغة الإنجليزية

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم في مادة أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة) ومادة الدراسات الإجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان اليوم، في مادة أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة) ومادة الدراسات الإجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي في مرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث) ومادة الرياضيات.

ويضاف نصف ساعة من زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمتحن المبصرون شفهيا في القرآن ويمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم.

أما امتحان مادة المستوى الرفيع فهو خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن التلاميذ فيها قبل الامتحان التحريري ويتحدد بمعرفة كل منطقة.

335699529_544047717838173_2969824196470191786_n
335699529_544047717838173_2969824196470191786_n
335862911_1440933740051271_1363776915600249440_n
335862911_1440933740051271_1363776915600249440_n
336029564_1390192475070302_7452180433700574581_n
336029564_1390192475070302_7452180433700574581_n
336032018_2535214639969047_812557404867367454_n
336032018_2535214639969047_812557404867367454_n
336033490_965672277794975_6558782001794387417_n
336033490_965672277794975_6558782001794387417_n
336062725_168740792677308_2151818544277618521_n
336062725_168740792677308_2151818544277618521_n
336075210_895070625073203_3753927501959759302_n
336075210_895070625073203_3753927501959759302_n
336173728_237011268778022_5467396266074821385_n
336173728_237011268778022_5467396266074821385_n
336174316_664404168687443_2761159042362447461_n
336174316_664404168687443_2761159042362447461_n
336178689_716296373568865_9032968977666194998_n
336178689_716296373568865_9032968977666194998_n
336226727_1569122053498995_8829627201202263837_n
336226727_1569122053498995_8829627201202263837_n
336245907_760246138837452_3188154615408914319_n
336245907_760246138837452_3188154615408914319_n
336260392_893548435194947_5530123532691515772_n
336260392_893548435194947_5530123532691515772_n
336269533_1810711989313354_8098860766139754143_n
336269533_1810711989313354_8098860766139754143_n
336314413_737232397940791_9009089724526119642_n
336314413_737232397940791_9009089724526119642_n
336363580_161556633439497_7276308016284132600_n
336363580_161556633439497_7276308016284132600_n
336378283_915197283123842_4236223877543975548_n
336378283_915197283123842_4236223877543975548_n
336385472_2655766204575946_5383541937566010888_n
336385472_2655766204575946_5383541937566010888_n
336479817_213024234648021_1013897407364839790_n
336479817_213024234648021_1013897407364839790_n
336487537_596726849000551_1054331952509342779_n
336487537_596726849000551_1054331952509342779_n
336566858_892801221949878_3802609056966089899_n
336566858_892801221949878_3802609056966089899_n
المعاهد الأزهرية امتحانات صفوف النقل امتحانات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية المخطوطات

11 ألف شقة.. سكن لكل المصريين مستمر للحجز في المدن الجديدة| تفاصيل

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

دراسة تكشف عن فاكهة غير متوقعة تحمي من السكتة القلبية

عقب استياء المواطنين.. محافظ بورسعيد يتوعد المسئول عن إزالة مشروع عربات الشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

فيديو

آخرهم مصطفى درويش.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2023| فيديوجراف

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ