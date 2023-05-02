امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية بدون شكاوى

شهدت امتحانات المعاهد الأزهرية لصفوف النقل، هدوءا تاما خلال امتحانات اليوم الثلاثاء بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب المعاهد الأزهرية، في صفوف النقل الامتحانات اليوم، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية، ودون رصد أي شكاوى أو حالات غش بين الطلاب.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائي الأزهري، الامتحان اليوم، في مادة اللغة الإنجليزية

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان اليوم في مادة أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة) ومادة الدراسات الإجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، الامتحان اليوم، في مادة أصول الدين (ورقة ثانية) (التوحيد والسيرة) ومادة الدراسات الإجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي في مرحلة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادة أصول الدين (ورقة أولى) (التفسير والحديث) ومادة الرياضيات.

ويضاف نصف ساعة من زمن الإجابة الأصلي للتلاميذ الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويمتحن المبصرون شفهيا في القرآن ويمتحن المكفوفين شفهيا في المواد المقررة عليهم.

أما امتحان مادة المستوى الرفيع فهو خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن التلاميذ فيها قبل الامتحان التحريري ويتحدد بمعرفة كل منطقة.

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