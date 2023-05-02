قبل ترويجها بالقاهرة.. العثور على مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه بحوزة قليوبي

نجح رجال مديرية الأمن بالقاهرة في القبض على تاجر مخدرات بحوزته 11 كيلو حشيش و3 كيلو من مخدر الآيس.

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

مخدر الآيس

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ، متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

جانب من المواد المخدرة

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس مستقلاً سيارة "ملك شقيقه" وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس وزنت 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

حصيلة أموال تجارة المخدرات

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة ال 3 مليون جنيه تقريباً , تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة الغربية حال إستقلاله سيارة "ميكروباص ، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على (عدد 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبول – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرص – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.