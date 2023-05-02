قضايا طلاب الجامعات على طاولة مناقشات الحوار الوطني.. تفاصيل

كشف عبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، تفاصيل عن أبرز القضايا الخاصة بطلاب الجامعات المقرر طرحها على طاولة مناقشات الحوار الوطني، قائلا: إنهم يريدون تغيير بعد التعديلات فى اللائحة، وقضايا أخري تتعلق بذوي الهمم الموجودين فى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه يجب تمكين الكوادر الشبابية أو الطلابية الموجودة فى الجامعات، ليس فقط فى سوق العمل، موضحا أنه بالأمس ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد العمال موضوع ريادة الأعمال.

وتابع رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن موضوع ريادة الأعمال يأتي ضمن القضايا التي يريد الطلاب التحدث عنها، إذا كان هناك رواد أعمال من الطلاب أو حديثي التخرج.