حياة كريمة بقنا: ننفذ 1822 مشروعا في أكثر من 12 قطاعا خدميا

قالت الدكتورة نجوي الهواري، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، إن محافظة قنا ضمن محافظات صعيد مصر التي كانت منذ فترة كبيرة لا تحصل على الخدمة التي تلاقيها الأن، مشيرا إلى أنه بالمرحلة الأولي من حياة كريمة بالمحافظة تم العمل على خمس مراكز من إجمالي 9 مراكز.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الخمس مراكز يضموا تقريبا أكثر من 88 قرية بتوابع كثيرة جدا تجاوزت ال60، موضحة أن المشاريع التي تم العمل عليها خلال المرحلة الأولي تقريبا أكثر من 1822 مشروع موزعين فى أكثر من 12 قطاع خدمي.

وتابعت أن تلك المشاريع تخدم مليون ونصف مواطن فى تلك الخمس مراكز، لافتة إلى أنه من أهم تلك المشروعات قطاعات البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها.