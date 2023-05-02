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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قلق على السوشيال ميديا بسبب انتشار علامات البطيخ الفاسد

قلق على السوشيال
قلق على السوشيال ميديا .. علامات البطيخ الفاسد

يعتبر البطيخ من الفواكة الصيفية الشهيرة حول العالم والتي تتمتع بمزاق حلو ولذيذ يعطي تناولها في فصل الصيف الإنتعاش، ويساعد في ترطيب الجسم لما يحتوية من نسبة مياة كبيرة، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من التحذيرات التي تخص البطيخ الفاسد، لذلك فإن هناك مواصفات للبطيخ الأحمر الحلو والبطيخ الفاسد.

علامات تساعدك على اختيار البطيخ الأحمر الحلو

يجد البعض صعوبة كبيرة في إختيار البطيخ ويتعرضون للنصب عند ترك البائع يختارها، ولكن يمكن لإتباع بعض العلامات البسيطة والإرشادات ان تساعدك على انتقاء البطيخ الأحمر الحلو.

 

وكشف موقع بولد سكاي بعض النصائح البسيطة التي يجب ان نتبعها عند أختيار وشراء البطيخ، ومن أهمها :

_ البطيخ الناضج يظهر عليه بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو، يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون.

_ وجود بقع بنية اللون على البطيخ الأحمر الحلو، والتي تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

علامات تساعدك على اختيار البطيخ الأحمر الحلو

_ يقسم البطيخ إلى جنسين (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كرويا وطعمها أكثر حلاوة. لذا يجب إختيار ذات الشكل الكروي.

_ عند بالنقر على البطيخ يجب ان تسمع صدى للصوت، خينها تعرف بأنها حمراء وحلوة المذاق.

_ يجب أن يكون ذيل البطيخ الحلو المذاق جافا ويابسا وليس أخضر اللون.

علامات البطيخ الفاسد

وقدمت جمعية المزارعين  مواصفات البطيخة قبل شراءها التعرف علي الفرق بين البطيخة الحمراء والبطيخة القرعة؟

- اللون الخارجي الصحي، هو لون البطيخ الأخضر الداكن أو المحفور عليه خطوط، اللون المصفر شديد الصفرة أو غير ذلك، يؤثر على جودة البطيخ.
- تشير الألوان الوردية أو الحمراء من الداخل إلى أن البطيخ صحي وناضج، لكن إذا كان لون البطيخ مختلفًا، فذلك من علامات البطيخ الفاسد.
- اللون الأسود المنتشر على البطيخ من علامات الفساد.
- يختلف لب البطيخ من الداخل من نوع إلى آخر، فالبطيخ الأصفر أو الصحراوي يتميز بلب أصفر أو برتقالي، والأحمر لب أسود.
- لابد من التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج، إذ تشير طبقات بقع العفن أو البقع الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلف البطيخ، ومن علامات البطيخ الفاسد.
- من الممكن أن يكون من علامات فساد البطيخ العفن من اللون الأسود أو الأبيض أو أخضر.
- الملمس شديد الخشونة من علامات البطيخ الفاسد، فيجب الانتباه.
- لب البطيخ المرمل والجاف، عندما يفسد البطيخ، يبدأ اللب المقرمش في الذبلان، وربما أيضًا ينفصل البذر عن اللب.
- في بعض الحالات يتحول قوام البطيخ إلى لزج وطري، هذا من علامات فساد البطيخ أيضًا.
- أيضًا من علامات البطيخ الفاسد رائحة البطيخ فيجب أن تكون قابلة للأكل الصحي وطازجة.
- عند الشعور بأن له رائحة لاذعة أو نفاذة، معنى ذلك أنه فسد ويجب التخلص منه.

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