الأمر ليس خيالًا ولا طرفة.. كارثة قد تحل بأمريكا ستدمر الاقتصاد العالمي

قال بروفيسور الاقتصاد الأمريكي إريك سوانسون، أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشكلات جمة وسط انهيارات البنوك الكبيرة ومستويات الديون الباهظة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

إفلا س البنك الثالث

وأفلس بنك فيرست ريبابليك الأمريكي ليكون ثالث بنك كبير ينهار في شهرين.

واستحوذ بنك جي بي مورجان على بنك فيرست ريبابليك أمس.



وسبق وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإجراءات التي اتخذها المنظمون خلال الفترة الماضية لتسهيل بيع بنك فيرست ريبابليك لبنك جي بي مورجان العملاق، في ثاني أكبر حل للخروج من ثالث أكبر فشل للبنوك في تاريخ الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008.

كما سبق وأن قال بايدن: " جميع المودعين محميين ودافعي الضرائب ليسوا في مأزق".

الاقتصاد الأمريكي في أزمة

سيدفع بنك جي بي مورجان 10.6 مليار دولار إلى إدارة الحكومة الفيدرالي للحصول على استحواذ البنك وأصول First Republic وقاعدة العملاء الأثرياء، باعتبارها الفائز في مزاد للبنك متوسط ​​الحجم .

ويعد ذلك، ثالث فشل لبنك كبير في شهرين، بعد إفلاس سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر في مارس.

وبينما كان من المتوقع أن تهدئ الصفقة الأسواق، قال بعض المحللين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة إن ذلك سيكون على حساب صحة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

قالت كذلك، باتريشيا ماكوي أستاذة بكلية الحقوق في بوسطن كوليدج : "لقد دعمت الولايات المتحدة نفسها من حيث حماية المودعين بعد فشل البنوك. لكن ذلك يقول أن حتى أكبر البنوك ليست بعيدة عن الإفلاس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الإجراءات التي اتخذها المنظمون ستحاسب فيرست ريبابليك.

وارتفعت أسعار أسهم جيه بي مورجان وبعض البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى يوم الاثنين ، بينما انخفضت أسهم البنوك المتوسطة.

يمتلك جيه بي مورجان بالفعل أكثر من 10 ٪ من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد.

قال محللون في شركة استشارات ويلي فارجو، إن صافي ودائع جيه بي مورجان، سيزداد بنسبة 3٪ نتيجة لصفقة شراء First Republic.

سقف ديون مرتفع

وحول سقف الديون، استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين (1 مايو) زعماء الكونجرس الأربعة الكبار، للحضور إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد كارثة عدم وجود السيولة لدفع ما عليها من بنود إنفاق ودفع الرواتب بحلول يونيو.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في رسالة إلى الكونجرس إنه من غير المرجح أن تفي الوكالات بجميع التزامات السداد للحكومة الأمريكية، و"يحتمل أن يكون ذلك في الأول من يونيو" إذا لم يتخذ الكونجرس إجراء.

هزة للعالم

وزاد التقدير من خطر أن تتجه الولايات المتحدة إلى تعثر غير مسبوق في السداد من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي، مما يضيف صعوبات ضخمة على واشنطن.

و اتصل بايدن برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لدعوته إلى اجتماع في البيت الأبيض في 9 مايو.

اجتماع الكبار

كما وجه بايدن الدعوات إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

وقال ماكونيل، إنه أجرى مع بايدن "محادثة جيدة"، مضيفًا: "أنا متأكد من أننا سنتحدث مرة أخرى".

أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع حد الديون الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق من الرعاية الصحية للفقراء إلى مراقبي الحركة الجوية ، وهو ما يقول أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وبايدن لن يوافقوا عليه.

قال بايدن إنه لن يتفاوض بشأن زيادة سقف الديون، لكنه سيناقش تخفيضات الميزانية بعد تمرير حد جديد.

غالبًا ما يقرن الكونجرس الزيادات في سقف الديون مع إجراءات الميزانية والإنفاق الأخرى.