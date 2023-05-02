العثور على 7 جثث مجهولة بمنزل في أمريكا ودوافع جنسية وراء الجريمة

عثرت الشرطة الأمريكية على جثث 7 أشخاص، في منزل بمدينة هنريتا في ولاية أوكلاهوما، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وذكرت الشرطة، أن المفاجأة كانت في العثور على جثتين لفتاتين كانتا مفقودتين، علاوة على جثة شخص سبق إدانته بارتكاب جرائم جنسية.

وقال إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية، إن الشرطة عثرت على الجثث بعدما فتشت منزلا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب الجرائم الجنسية.

وذكر رايس أن الجثث الأخرى، تعود وفق المعلومات الأولية لأفراد من عائلة مكفادين المدان بالجرائم، لكن يبقى كلام الطب الشرعي، كفيل في كل ذلك، علاوة على تحديد هويات أصحاب الجثث السبعة.

وسبق أن أدان القضاء، مكفادين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.

ومات المدان بالجرم الشنيع، قبل محاكمة له، كان من المقرر أن تبدأ أمس، وذلك بتهمة مراسلته لفتاه برسائل جنسية وهو في السجن قبل ذلك، بعد أن تم اكتشاف ذلك مؤخرا.