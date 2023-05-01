تقديرات جديدة للمخابرات الأمريكية عن قتلى الحرب الأوكرانية

ذكر البيت الأبيض، أن المخابرات الأمريكية أصدرت تقديرًا جديدًا عن عدد قتلى الهجوم الروسي في أوكرانيا خلال الـ 5 أشهر الأخيرة، ذاكرة إن الأرقام كبيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقدرت المخابرات الأمريكية القتلى بـ 20 ألف قتيل، نصفهم من مجموعة فاجنر.



وذكر البيت الأبيض، إن عدد ضحايا روسيا في حرب أوكرانيا وصل إلى 100 ألف.

وسبق أن ذكر، إن عدد قتلى روسيا قد اقترب من 100 ألف.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس قيادة الأركان في الجيش الأمريكي أن نحو 100 ألف جندي روسي، وعدداً مماثلاً من الجنود الأوكرانيين، قتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال الجنرال مارك ميلي، وهو الضابط الأعلى رتبة في جيش الولايات المتحدة، أن التقديرات تشير إلى مقتل 40 ألف مدني في النزاع المسلح.

وتعدّ هذه الأرقام أعلى تقديرات تصدر عن مسئول غربي حول الحرب.

