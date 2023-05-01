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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يمكن اعتقال بوتين إذا وصل جنوب إفريقيا؟

بوتين
بوتين

صدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، وهو ما يسبب له مشاكل في حضوره قمة سنوية كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وصدرت المذكرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تزعم أن فلاديمير بوتين مسؤول عن جرائم حرب في أوكرانيا.

وهذا يعني أن أي دولة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتسليم بوتين إذا وطأت قدمه أراضيها.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الروسي قمة البريكس الخامسة عشرة في جنوب إفريقيا، الموقعة مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

 

إذن ماذا يمكن أن يحدث؟
ووفق بعض المصادر ، يسعى مسؤولون  غير روس لأن يقنعوا بوتين بعدم الذهاب.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، يحاول مسؤولون في جنوب إفريقيا إقناع الرئيس الروسي بعدم الحضور شخصيًا.

تعد القمة  اجتماع سنوي لخمس اقتصادات رائدة - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - المعروفة باسم بريكس.

تعتبر البريكس منافسًا جيوسياسيًا رئيسيًا لمجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة ، ويهدف أعضاؤها إلى العمل على أساس عدم التدخل والمنفعة المتبادلة.

يُقول مراقبون أن بوتين يمكنه بدلاً من ذلك الظهور  من خلال الفيديو.

كما توقع مستشار الكرملين السابق أن بوتين لن يسافر إلى جنوب إفريقيا لحضور القمة - لكنه زعم أن ذلك لن يكون بسبب التهديد باعتقاله.

وقال سيرجي ماركوف إنه "لا يوجد مثل هذا التهديد على الإطلاق" باعتقال بوتين وإن الأمن قد "تم التفاوض عليه بشكل كامل".

وبدلاً من ذلك ، زعم أن هناك "تهديدًا بشن هجوم إرهابي ضد بوتين من قبل المخابرات الأمريكية والبريطانية".

وقال إن "بوتين يطير إلى الخارج فقط فوق أراضي الدول الصديقة".

ذكر "وفي الطريق إلى جنوب إفريقيا ، تحتاج إلى السفر عبر العديد من البلدان حيث يمكن لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية أن تنظم هجومًا إرهابيًا".

هل يمكن لجنوب إفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية؟
في غضون ذلك ، قال رئيس جنوب إفريقيا  سيريل رامافوزا، إن بلاده تهدف إلى إلغاء عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر "اتخذ الحزب الحاكم ، المؤتمر الوطني الأفريقي ، هذا القرار بأنه من الحكمة أن تنسحب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطريقة التي ينظر بها إلى المحكمة الجنائية الدولية على أنها تتعامل بها مع هذا النوع من المشاكل "، في إشارة واضحة إلى مذكرة توقيف بوتين.

 

اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحكمة الجنائية الدولية البريكس جنوب افريقيا

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