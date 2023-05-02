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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي.. شوبير يحسم جدل استبعاد الترجي من دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي -
الأهلي والترجي - أرشيفية

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل حول احتمالية استبعاد الترجي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بسبب أحداث الشغب في مباراته الأخيرة ضد شبيبة القبائل في إياب الدور ربع النهائي.

وتأهل الترجي لمواجهة الأهلي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بهدف لمثله، السبت الماضي، مستفيدا من تفوقه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في مباراة تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق التونسية شماريخ على أرضية الملعب وفي المدرجات لتشتعل النار بالمنعرج الجنوبي وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" شبيبة القبائل تقدم بشكوى للكاف وطالب باحتسابه متأهلا لنصف النهائي على حساب الترجي بسبب خوض لقاء الإياب في مناخ مروع وأجواء غير صالحه للعب، وده مش هيحصل، لكن واضح إن هيكون فيه عقوبات عنيفة على الجماهير والملعب نفسه".

وأوضح شوبير، أن العقوبة المتوقع توقيعها على الترجي هي خوض مباريات بدون جماهير أو اللعب بدون تونس".

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أحد يومي 12 و 13 مايو الجاري في تونس، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 19 و 20 مايو بالقاهرة.

 

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