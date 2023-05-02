البترول: انتهاء أعمال التركيبات بالأبراج والمعدات في وحدة الميثاناتور بشركة الإسكندرية للتكرير

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الانتهاء بنجاح من اعمال التركيبات الخاصة بالأبراج والمعدات في مشروع وحدة الميثاناتور بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) والتى تم توريدها من خلال شركة ( ISG ) الإيطالية .

وتعد وحدة الميثاناتور أحدث مشروعات شركة انربك التي تعاقدت علي تنفيذها مع شركتي انبى وبتروجت بإستثمارات 6ر4 ملايين يورو، لتكون الوحدة المسئولة عن زيادة عمر العامل المساعد المستخدم في عمليات انتاج البنزين عالى الاوكتين، وذلك عن طريق انتزاع أول أكسيد الكربون CO وثانى أكسيد الكربون CO2 من الهيدروجين، منعاً لحدوث تسمم للعامل المساعد لوحدة الأزمرة، الامر الذى يحقق أفضل كفاءة تشغيلية. ويساعد على الاستغلال الأمثل للموارد .

ومن المنتظر أن تساهم هذه الوحدة في توفير نحو ٣ ملايين دولار قيمة تصنيع العامل المساعد بالاضافة الي توفير قيمة استرجاع البلاتين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأهمية الالتزام بتنفيذ أعمال المشروعات القائمة وفق الخطط الموضوعة والتوقيتات الزمنية المحددة، وهو ما يحقق أهداف إستراتيجية قطاع البترول فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البنزين .