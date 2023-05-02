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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

القومى للتخطيط يعقد برنامجا تدريبيا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامجا تدريبيا بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة و آثارهما علي أهداف المؤسسة" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للشراكة من أجل التنمية (GIZ).

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهداف تطبيق الحوكمة العامة الرشيدة المتمثلة في الشفافية والمسائلة والاستجابة للمواطن وتطبيق القانون.

وأكدت أن الحوكمة أداة من الأدوات التي تمكنا من الوصول إلى جودة حياة المواطن من خلال تطبيق المعايير المختلفة للحوكمة، وهي محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت شريف إلى حرص المعهد على تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.

وأوضحت أن عقد المعهد للندوات والمحاضرات حول موضوع "الحوكمة من اجل التنمية المستدامة" يهدف إلى خلق الوعي وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 وبالتالي أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت شريف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات، موضحة أن البرنامج استهدف شاغلي وظائف مدير عام فأعلي.

وتمثلت محاور البرنامج التدريبي في التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، مفهوم ونشأة و تطور التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة، مفهوم الإدارة الاستراتيجية، دور الحوكمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفهوم و مبادىء الحوكمة، دور المؤسسات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030، مفهوم وتعريف الأداء و العوامل المؤثرة عليه.

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