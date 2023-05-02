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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن منطقة مجاهد بالغردقة لصيانة المحولات غدا

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، استمرار فصل التيار الكهربي عن موزع كهرباء منطقة مجاهد وامتدادها حتى غد وبعد غد، للصيانة الدورية بها المتبعة من قبل إدارة الصيانة بشبكات كهرباء البحر الأحمر. 

وبدأ فصل التيار الكهربي بمنطقة مجاهد بمدينة الغردقة منذ صباح اليوم الثلاثاء ويستمر حتى غد وبعد غد، لمدة 5 ساعات يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

يجرى قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

التيار الكهربائى الصيانة الدورية صيانة المحولات قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر البحر الأحمر

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