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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة معاشات المهن الطبية لـ 1350 جنيها بداية من أغسطس

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه اليوم، الإثنين، زيادة معاشات أعضاء نقابات "الأطباء البشريين- الصيادلة - أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، بـ 350 جنيها شهريا لتصبح قيمته 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.

كان قد تم صرف دفعة معاشات "مايو" لأعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، قبل موعدها بشهر بمناسبة عيد الفطر، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل مستحق.

وأخطر اتحاد المهن الطبية، النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، ودفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11 /2023.

وأطلق اتحاد نقابات المهن الطبية خدمة جديدة للأعضاء بالمعاشات، يتم من خلالها إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف.

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