تعرف على الفئات المشاركة في أولى جلسات الحوار الوطني غد | إنفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك إنفوجرافا حول الفئات المشاركة في أولى جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها غدا في الساعة الثانية ظهرا.

وقالت الصفحة في تعليق لها أعلى الإنفوجراف على طاولة واحدة، يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة..

وأكدت الصفحة الرسمية أن انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأربعاء القادم 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

#الحوار_الوطني

#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة

#مساحات_مشتركة