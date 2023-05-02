بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

وافقت 3 أندية على خوض مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي مساء الجمعة المقبل بأبو ظبى بالامارات بدلا من نادي الزمالك .

ووافقت أندية بيراميدز وطلائع الجيش و فيوتشر على خوض اللقاء أمام الأهلي فى حالة استمرار اعتذار الزمالك عن خوض المباراة بسبب أزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

موقف اتحاد الكرة

من جهته، كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وقال الكومي، في تصريح لقناة الحدث اليوم: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر".

وأوضح الكومي، أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان يريد إيقاف كهربا أكثر من 12 مباراة، لكن أعضاء اللجنة أقنعوه بالاكتفاء بالعقوبة المعلنة.

وواصل: "أرى أن العقوبة مبالغ فيها، لكن أعضاء اتحاد الكرة لا دخل لهم بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط".

واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا خوض اللقاء في موعده.