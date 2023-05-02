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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب دوري القدم.. تعديل موعد مباراة طائرة سيدات الأهلي والزمالك

طائرة الاهلي والزمالك
طائرة الاهلي والزمالك

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة الطائرة، تعديل موعد قمة كأس مصر لسيدات الطائرة والتي تجمع بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك بسبب النقل التلفزيوني.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة بالصالة المغطاة أكتوبر الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها ساعة ونصفا بسبب النقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز لتقام في التاسعة والنصف مساء.

ويقام مساء اليوم، مباراتان ضمن منافسات ثاني مباريات الدور النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022 /2023.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره فريق الزمالك، في تمام الساعة التاسعة والنصف، في نهائي كأس مصر، بينما يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي وادي دجلة نظيره الصيد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة ”3-1”، وفاز الصيد على وادي دجلة في المباراة الأولى بنتيجة ”3-2”.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الإثنين، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل.

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