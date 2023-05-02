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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. بعثة الأهلي تصل مطار أبو ظبي

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة ، منذ قليل، إلى مطار أبو ظبي، لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على استاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في كأس السوبر المصري.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب ، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 28 اكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

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