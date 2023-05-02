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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد يدعو لتطبيق أفضل الممارسات لنظم الإنذار المبكر

مجلس الوزراء العرب
مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد

​عقد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دورته العادية رقم (3) للمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري بحضور عدد من الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ.

وأعرب الوزراء العرب المشاركون في أعمال الاجتماع عن قلقهم تجاه تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في جميع أنحاء العالم ومن بينها المنطقة العربية، وما يترتب عليها من كوارث تزهق الأرواح وتُحدث خسائر وأضراراً بمئات المليارات من الدولارات، مثمنين مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" كآلية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من المخاطر المترتبة على الطقس.

وأكد الوزراء العرب حرص الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" من خلال ما يلي:

الدعوة إلى تطبيق أفضل الممارسات لنظم الإنذار المبكر في دول المنطقة.

بذل المزيد من التنسيق والفعالية في تنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والإقليمي.

تطوير وتحديث خدمات الأرصاد الجوية في دول المنطقة لإتاحة بيانات دقيقة تساعد في مجابهة مخاطر الطقس الحاد والتخطيط طويل الأجل تجاه الأحداث المناخية المتطرفة.

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دول المنطقة في مجال نظم الإنذار المبكر والسياسات المعتمدة عليها.

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