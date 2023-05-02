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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على بعد خطوة من الجوع..الأمم المتحدة تكشف عن الكارثة الإنسانية الأكبر بالعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الأزمة في أفغانستان بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي بالدوحة عقب اجتماع للمبعوثين الخاصين لأفغانستان: "من الصعب المبالغة في خطورة الوضع بأفغانستان. هذه أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم".

ووفقا له، فإن 97٪ من الأفغان يعيشون في فقر.

وقال جوتيريش، إن "ثلثي السكان، 28 مليونا، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام للبقاء على قيد الحياة".

وأكد أن ستة ملايين طفل وامرأة ورجل أفغاني على بعد خطوة واحدة من الجوع.

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وأوضح: "في الوقت نفسه، التمويل آخذ في الاختفاء. خطتنا للاستجابة الإنسانية، التي ينبغي أن تجمع 4.6 مليار دولار، لم تتلق سوى 294 مليون دولار - 6.4٪ من إجمالي المبلغ المطلوب".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن معظم موظفي الأمم المتحدة في البلاد هم من الأفغان.

وشدد على أن "العديد منهن من النساء. الحظر الحالي على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية غير مقبول ويعرض حياة الناس للخطر".

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