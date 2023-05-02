الأمم المتحدة تدعو إلى تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم السودان

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة الأمم المتحدة دعت ، إلى ضرورة تخصيص 1.5 مليار دولار لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسودان هذا العام.

وصرحت المنظمة بأنه حتى الآن "تم تأمين 14٪ فقط من المبلغ المطلوب لتنفيذ برنامج المساعدات الإنسانية للسودان هذا العام".

يُذكر أنه اندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.