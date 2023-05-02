نائب وفدي: 3000 عامل بـ الأوقاف لم يتم تثبيتهم منذ 2010

أكد النائب الوفدى اللواء إيهاب عبدالعظيم، ضرورة العمل على تنظيم محاضرات ودروس دينية فى المساجد سواء فى مساجد السيدة زينب او السيدة نفيسة، داعيا وزارة الأوقاف إلى وضع الشروط والضوابط للطرق الصوفيه التى يمكنها تنفيذ هذه الدروس حتى تلتزم بها.

جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة وزير الأوقاف بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة.

وقال النائب الوفدى اللواء إيهاب عبدالعظيم، إن هناك 3000 من العاملين فى الأوقاف انضموا للوزارة منذ عام 2010 من خلال مسابقة ولم يتم تثبيتهم ويصرفون 1400 جنيه شهريا لا يثمنوا ولا يغنوا من جوع ومازالوا حائرين بين وزارة الاوقاف وجهاز التنظيم والإدارة للعمل على تثبيتهم.

وأشار النائب الوفدى إلى أن مراكز محافظة المنيا تعانى عجزا شديدا فى الائمة والعاملين سواء فى مركز مغاغة الذى يضم 581 مسجدا و60 زاوية أو العدوة التى تضم 287 مسجدا و6 زوايا ومركز بنى مزار الذى يضم 448 مسجدا، مشددا على ضرورة النظر فى العجز الشديد فى الائمة والخطباء.