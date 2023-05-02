جاسم مهدي يقترب من نادي الوحدة الإماراتي

بات اللاعب الدولي الإماراتي جاسم مهدي، قريباً من الانتقال إلى أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، وذلك خلال موسم 2024/2023 المقبل.



ويخوض نادي الوحدة الاماراتي، مفاوضات مكثفة، من أجل ضم اللاعب إلى صفوفه، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة "ميركاتو صيف 2023" .



جاء ذلك بعد ان ظهر لاعب فريق فرسان هيسبانيا، المنتمي للدوري الإماراتي الدرجة الاولى، بصورة مميزة خلال الموسم الكروي الحالي.



يذكر أن اللاعب الاماراتي، انتقل إلى أكثر من محطة كروية، بداية من أندية النصر، ثم دبي، قبل ان ينتقل إلى صفوف نادي الذيد، مروراً بالانتقال إلى صفوف فريق رأس الخيمة، وانضم بعده لنادي جولف اف سي الإماراتي، وأخيراً انتقل إلى فرسان هيسبانيا.

ويجيد اللاعب الدولي الإماراتي جاسم مهدي صادق، في أكثر من مركز، ما بين خط الوسط، واللعب كمهاجم ثان، وهو ما عمل عليه مدرب نادي فرسان هيسبانيا

ويتميز اللاعب، صاحب الـ 172 سم، مواليد شهر ديسمبر 1993، بالقوة البدنية الهائلة، وإنهاء الهجمات بطريقة جيدة، حيث تعول عليه الأجهزة الفنية للأندية الذي لعب بقميصها.

ودخل الوحدة، في صراع التتويج ببطولة دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة، متساويا في عدد النقاط مع العين، صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، شباب الأهلي دبي.

ويعمل نادي الوحدة الاماراتي، على تعزيز صفوف فريقه خلال الموسم الجديد، للمنافسة على الألقاب، سواء المحلية أو القارية، وأصبح جاسم مهدي قريباً للغاية من الانضمام للنادي، ليكون أولى صفقات الموسم.