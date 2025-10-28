مدير تعليم أسيوط لـ الموجهين: الأنشطة مكملة للعملية التعليمية

عقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا تنسيقيا مع موجهى عموم الأنشطة المدرسية وموجهى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وموجهى عموم التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية المسرحية والموجهين الاوائل بالادارات التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية.

أنشطة ثقافية وفنية بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير

وأكد وكيل الوزارة -خلال الاجتماع - على ضرورة المشاركة فى تنفيذ فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بمناسبة قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد حقا فريدا على مستوى العالم لانه اكبر متحف فى العالم يختص بالحضارة المصرية القديمة مشيرا إلى إطلاق مبادرة " حضارتنا فى متحفنا " وذلك الترويج للمتحف المصرى الكبير وتنظيم مسابقات فنية وثقافية عنه فضلا عن تنظيم رحلات للطلاب والمعلمين لزيارة المتحف المصرى الكبير والتعرف على أهم اكتراث حضارى والقرى للمصريين القدماء والذى يجسد مراحل زمنية مختلفة فى حضارتنا القديمة وما تحمله من كنوز ثقافية وعلمية وتراثية.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة المدرسية والتى تعتبر مكمل للعملية التعليمية واكبر محفز للطلاب للتفوق الدراسى والانضباط المدرسى موجها الجميع بالتعاون فى تنظيم فعاليات وبرامج ثقافية وفنية على مستوى الإدارات التعليمية لتبادل الخبرات والمعارف واكتشاف الموهوبين من أبنائنا الطلاب مشددا على تكثيف الجولات الميدانية والزيارات للمدارس بصفة مستمرة لمتابعة تفعيل الأنشطة المدرسية وتنفيذ وسائل تعليمية واشغال يدوية بمشاركة الطلاب وتحفيز المتميزين منهم .