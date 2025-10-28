تزامناً مع افتتاح المتحف المصرى الكبير .. تعليم أسيوط تطلق مبادرة حضارتنا فى متحفنا

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، عن إطلاق مبادرة " حضارتنا فى متحفنا " على مستوى كافة الادارات التعليمية بالمحافظة والتى تتضمن مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة وتنظيم رحلات طلابية من كافة المدارس بالمحافظة لزيارة المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأكبر في العالم المخصص للحضارة المصرية القديمة لاتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب والمعلمين بمختلف الادارات التعليمية للتعرف على حضارة اجدادنا القدماء وعظمة الحضارة المصرية القديمة ،فضلا عن تنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط.

بدء فصل جديد من الإبهار والتراث والهيبة

كما أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية - عن فخره واعتزازه بافتتاح الايقونة المصرية " المتحف المصرى الكبير " والذى يجسد حضارتنا المصرية القديمة وارتباطها بحاضر مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، راعى مسيرة التنمية فى البلاد ، والذى يعلن بافتتاحه بدء فصل جديد من الإبهار والتراث والهيبة الخالدة لانه بمثابة حدث عالمى طال انتظاره ويمثل تتويجا لسنوات من العمل ونقلة كبيرة متطورة فى اسلوب عرض وتوثيق حضارتنا المصرية القديمة والتى تمتد على أكثر من 7000 الاف عام .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكليف جميع مديرى الادارات التعليمية وموجهى العموم بتنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة والمتحف المصرى الكبير واستخدام الإذاعة المدرسية لعرص معلومات عن المتحف المصرى ومقتنياته وتفعيل الفنون الصحفية المدرسية لتسليط الضوء على الحدث الكبير فضلا عن تنظيم رحلات طلابية لابنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم لزيارة المتحف المصرى الكبيرى ومشاهدة المقتنيات الهامة بالمتحف والتعرف على ابرز ملامح الحضارة المصرية القديمة لتعزيز وعى الطلاب بتاريخهم وتحفيزهم على صون تراثهم العظيم مع تكريم المتميزين والفائزين فى كافة المسابقات بالاضافة الى تكثيف برامج التوعية وشرح اهمية المتحف المصرى الكبير الذى يعد الاكبر فى العالم المخصص للحضارة المصرية القديمة.

وأشاد دسوقى بمبادرة اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وبث فقرات الحفل الرسمي مباشرة في أجواء وطنية واحتفالية تليق بعظمة الحدث .