قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
لغز مريخي عمره 25 عاما.. سر الأخاديد المتعرجة على الكوكب الأحمر
إعلام عبري: الاحتلال قد يفرض عقوبات على حماس بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية
وزير الري: الوزارة نفذت مشروعات كبرى لتعزيز التعامل مع تغير المناخ
موعد مباراة مصر والمغرب ببطولة العالم لليد تحت 17 سنة
ترامب: وافقت على تزويد اليابان بمجموعة الصواريخ الأولى لطائرات إف 35
خلال مرور مفاجئ.. وزير الإنتاج الحربي يطمئن على سير العملية الإنتاجية بمصنع 99 الحربي
ضبط لص سرق كابلات كهرباء و20 جوز حمام من شقة سكنية بالمحلة الكبرى
ترامب: الولايات المتحدة تحظى اليوم باحترام كبير من دول العالم
رئيسة وزراء اليابان: نشكر القوات الأمريكية على حماية أمن أمتنا والمنطقة
في ذكرى ميلاده.. الأوقاف تستعيد مسيرة الإمام الأكبر طنطاوي وجهوده في نشر الوسطية
محاكمة أب بلا قلب.. اعتدى على ابنته ووالدتها شككت في روايتها فوثقت لها الجريمة بالفيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تزامناً مع افتتاح المتحف المصرى الكبير .. تعليم أسيوط تطلق مبادرة حضارتنا فى متحفنا

محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

أعلن محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، عن إطلاق مبادرة " حضارتنا فى متحفنا " على مستوى كافة الادارات التعليمية بالمحافظة والتى تتضمن مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة وتنظيم رحلات طلابية من كافة المدارس بالمحافظة لزيارة المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأكبر في العالم المخصص للحضارة المصرية القديمة لاتاحة الفرصة أمام ابنائنا الطلاب والمعلمين بمختلف الادارات التعليمية للتعرف على حضارة اجدادنا القدماء وعظمة الحضارة المصرية القديمة ،فضلا عن تنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة تزامنا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير وتنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  واللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط.

 بدء فصل جديد من الإبهار والتراث والهيبة

كما أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط  - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية  - عن فخره واعتزازه بافتتاح الايقونة المصرية " المتحف المصرى الكبير " والذى يجسد حضارتنا المصرية القديمة وارتباطها بحاضر مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، راعى مسيرة التنمية فى البلاد ، والذى يعلن بافتتاحه بدء فصل جديد من الإبهار والتراث والهيبة الخالدة لانه بمثابة حدث عالمى طال انتظاره ويمثل تتويجا لسنوات من العمل ونقلة كبيرة متطورة فى اسلوب عرض وتوثيق حضارتنا المصرية القديمة والتى تمتد على أكثر من 7000 الاف عام .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تكليف جميع مديرى الادارات التعليمية وموجهى العموم بتنظيم مسابقات ثقافية وفنية عن الحضارة المصرية القديمة والمتحف المصرى الكبير  واستخدام الإذاعة المدرسية لعرص معلومات عن المتحف المصرى ومقتنياته وتفعيل الفنون الصحفية المدرسية لتسليط الضوء على الحدث الكبير فضلا عن تنظيم رحلات طلابية لابنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم لزيارة المتحف المصرى الكبيرى ومشاهدة المقتنيات الهامة بالمتحف والتعرف على ابرز ملامح الحضارة المصرية القديمة لتعزيز وعى الطلاب بتاريخهم وتحفيزهم على صون تراثهم العظيم مع تكريم المتميزين والفائزين فى كافة المسابقات بالاضافة الى تكثيف برامج التوعية وشرح اهمية المتحف المصرى الكبير الذى يعد الاكبر فى العالم المخصص للحضارة المصرية القديمة.

وأشاد دسوقى بمبادرة اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بتخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير وبث فقرات الحفل الرسمي مباشرة في أجواء وطنية واحتفالية تليق بعظمة الحدث .

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط حضارتنا فى متحفنا إطلاق مبادرة الادارات التعليمية مسابقات ثقافية الحضارة المصرية القديمة تنظيم رحلات طلابية زيارة المتحف المصرى افتتاح المتحف المصرى الكبير أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

مقياس ريختر.. أرشيفية

زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

بالصور

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطا

إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء
إزاي تعرفي إن الأكل استوى من غير ما تفتحي الغطاء

انهيار مبانٍ جراء زلزال تركيا.. وإصابة 22 شخصًا بولاية باليكسير.. صور وفيديو

زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا
زلزال قوي غرب تركيا

طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد

حفظ الطعام
حفظ الطعام
حفظ الطعام

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد