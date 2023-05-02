القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

شارك المجلس القومى للمرأة صباح اليوم فى ورشة عمل تحت عنوان "الاتجاهات القانونية المعاصرة في مجال حقوق الملكية الفكرية" التى نظمتها جامعة القاهرة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وفى إطار الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية ، وشهد اللقاء حضور الأستاذة الدكتورة نادية زخارى عضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الملكية الفكرية بالمجلس ووزيرة البحث العلمى الأسبق ،والأستاذ الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الاستاذ الدكتور عبد الهادى العوضى رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس القومى للمرأة، والأستاذ الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم ورئيس مكتب تايكو بجامعة القاهرة.

واستعرضت الأستاذة الدكتورة نادية ذخارى تعريف و أنواع الملكية الفكرية، وهدف منظمة WIPO ، وأكدت أن الملكية الفكرية للملف وللعلامات التجارية أصبحت محمية بموجب القانون ، ومدى صعوبة عملية طلب براءات الاختراع وحقوق النشر ونقل وتداول حقوق الطبع والنشر .



وأكدت الدكتورة نادية زخاري أن المجلس القومى للمرأة يضم فى تشكيله لجنة متخصصة في البحث العلمي ، وقد انبثق عنها لجنة للملكية الفكرية تسعى الى نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها ، مشددة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي خطوة من خطوات تحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية أطلقت مصراستراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية .. ومؤخراً أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، مشروعا لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية ، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن وافكارهن..

و أضافت مقررة اللجنة أن الحصول على براة الاختراع هى خطوة هامة لتطبيق الأبحاث العلمية و تحقيق أقتصاد قوى مبنى على المعرفة، مؤكدة ان المجلس القومى للمرأة يهدف للتوعية رائدات الأعمال و حماية منتجاتهم التراثية.



وأضاف الأستاذ الدكتور عبد الهادى العوضى رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس القومى للمرأة أن الملكية الفكرية أصبحت تشكل قوة مؤثرة فى اقتصادات الدول وأصبحت مقياس وعامل مؤثر بحضاراتها .

الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فى سبتمبر من العام الماضي .

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