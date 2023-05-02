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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الأحرار الاشتراكيين: الحوار الوطني فرصة للأحزاب السياسية لتعبر عن نفسها

الكاتب الصحفي طارق
الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

تلقي الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين دعوة رسمية من مجلس أمناء الحوار الوطني لحضور افتتاح فعاليات بدء جلسات الحوار الوطني التي سوف تعقد غداً الأربعاء في قاعة نفرتيتي بأرض المعارض بمدينة نصر.

كما رحب رئيس الأحرار الاشتراكيين بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مؤكدا على استعداد الحزب للمشاركة في جلسات لجان الحوار الوطني لعرض رؤيته للقضايا والملفات.

وقال درويش إن الحوار الوطني فرصة للأحزاب السياسية لتعبر عن نفسها وتعيد طرح برامجها بما يضمن تفاعلها الإيجابي مع كافة القضايا الوطنية سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية وإن حزب الأحرار قد طالب بوضع ضوابط للقضاء على فكره تميز حزب على آخر وأنه لا يوجد ما يسمى أحزاب الموالاة التي يدعيها بعض الأحزاب  نفسها دون حق والمخالفة للدستور وذلك لأن جميع الأحزاب المصرية وطنية تعمل للصالح العام بكل طاقتها

ولذا يرفض الحزب ما يسمى بأحزاب الموالاة كما كان يحدث في الماضي وتسبب في إضاعة وقت طويل من عمر الوطن لم يحقق فيه المستهدفات المطلوبة لانفراد الحزب الوطني المنحل بالمشهد وترتب على ذلك جفاف سياسي ورأي وأحد أضاع على الوطن فرص كبيرة لتحقيق المطلوب وهو الأمر الذي دفع الرئيس السيسي إلى الدعوة لعقد حوار وطني يشمل كل الأحزاب والقوى السياسية  وأهداف مستدامة ترفع من قيم الحريات وتوطيد أواصر الديمقراطية من أجل صالح الوطن وأمنه وسلامة أراضيه.


من جانبه أكد الكاتب الصحفي طارق درويش أن حزب الأحرار الاشتراكيين جزء من نظام الدولة طبقاً لنص المادة 5 من الدستور وهو أقدم الأحزاب السياسية ويتمنى ان تكون مخرجات الحوار الوطني معبرة عن رأي الأغلبية دون إقصاء حزب على حساب آخر.

وأنهى درويش حديثه بأن حزب الأحرار الاشتراكيين جزء من تحالف الأحزاب السياسية الداعم لمؤسسات الدولة ورئيسها.

 

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الحوار الوطني مدينة نصر الرئيس السيسي حزب الحزب الوطني

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