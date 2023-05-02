رئيس حزب الإصلاح والنهضة يطالب بإطلاق استراتيجية وطنية للتنمية السياسية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن "إطلاق الحوار الوطني كان حتمية سياسية في شكل وبناء الجمهورية الجديدة، بعدما قطعنا شوطًا في محاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار مرة أخرى، والبدء في بناء الدولة المدنية بشكل يرد للدولة كرامتها وهيبتها واستقرارها".

وتحدث "عبد العزيز"، خلال ندوة “صدى البلد”، عن رؤية حزب الإصلاح والنهضة للحوار الوطني، والتي تطرقا فيها إلى ملفات عديدة كي نكون أمام الدولة التنموية وتأخذ مسارها الصحيح، والذي يتأتي من خلال عملية إصلاح سياسي شامل، مضيفًا: "كنا في حاجة إلى تنمية سياسية حقيقية، وهي عامل مهم في استقرار الجزء الاجتماعي والاقتصادي".

ونوه رئيس حزب الإصلاح والنهضة بمجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الدولة لإظهار شكل وملامح التنمية السياسية، كانت بدايتها من إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها الحقوق المدنية والاجتماعية، فأعطى تصور شامل بشأن حقوق الإنسان، ثم بدأ ينطلق إلى مرحلة أخرى وهي إلغاء حالة الطوارئ والتي كانت إشارة وتمهيد لمرحلة التنمية السياسية، ثم جاء بعد ذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

وأعطت هذه الإجراءات، وفقًا لـ "عبد العزيز"، إشارة إلى أن الدولة تسير بخطوات متزنة نحو تنمية الحياة السياسية واستشعار أهمية وجود الظهير السياسي الذي يترجم شكل الدولة الذي يربط بين الواقع والمجتمع والحكومة، محذرًا من أن عدم وجود رابط يضع الوعي السياسي للشعب نهبة لتيارات معادية تريد إسقاط الدولة المصرية.

وتابع: " من المهم أن نعيد الثقة والقوة للعلمية السياسية لشكل جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة، وهي فلسفلة حكم وتصور لشكل دولة، وليس قضايا جزئية نبحث لها على الحلول، فالمشاكل مرصودة والحلول كذلك، لكن غاب عن المشهد أمرين الانفراد بالتوجهات السياسية وغياب القدرة للمعارضة والرؤى التي تستطيع من خلالها أن تقدم رؤية بديلة".

ونوه بأن الحوار الوطني قبلة حياة للتنمية السياسية وفرصة مهمة جدًا أجبرت الأحزاب والسياسيين أن ترسم كتالوج الدولة المصرية، وجعلنا نرتب الأولويات والقضايا التي تحتاج إلى مناقشة موسعة، والتي وصلت إلى 113 قضية تضمنها الحوار الوطني، لافتًا إلى أننا نمر بلحظات تاريخية وطنية، يبرز فيها الوطنيون الحقيقيون، الذين يعلون المصلحة العليا للوطن، وليس وقت ابتزاز سياسي أو انتهازية سياسية، أو مطالب فئوية، فالحوار مبدأ سياسي راقي.

وشدد على أن الأحزاب السياسية أمام فرصة تاريخية من أجل التعبير عن نفسها، كما أنه في نفس الوقت، فالحوار الوطني فرصة للدولة للتأكيد على أن هناك كوادر سياسية تحتاج إلى فرصة حقيقية.

ولفت إلى أن الحوار الوطني كان مهما جدًا من حيث ترتيب أولويات القضايا التي تحتاج إلى معالجة، ونضع حدود للقضايا التي تعتبر ثوابت وهناك اتفاق حولها، مثل ضرورة وجود نظام انتخابي عادل وتمكين سياسي، كما أن هناك مشكلة في الاقتصاد فيما يتعلق بالديون والعملة الصعبة.