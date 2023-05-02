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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الرد على اتحاد الكرة بعد ان اعطي النادي مهله ٦٠ دقيقة .

وكتب مرتضي منصور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعد قليل ننشر رد نادي الزمالك علي خطاب اتحاد الكرة الذي أمهل نادي الزمالك 60 دقيقة للرد مع انه امهل اللاعب 60 يوم لتنفيذ العقوبة التي لم تنفذ حتي اليوم .

الزمالك، أعلن عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو له عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد  بـ أبو ظبي. 

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