خلال حملات مكبرة.. ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة في الجيزة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، على محلات الجزارة ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.

ونجحت الحملة في ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الحملات التي أشرف عليها الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، من ضبط 500 كيلو لحوم ماشية مخالفة لشروط الذبح، و850 كيلو دهون نباتية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 109 كيلو جرامات غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على جهات التحقيق بناء على توجيهات محافظ الجيزة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .