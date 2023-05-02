عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات مكبرة.. ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة في الجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، على محلات الجزارة ومنافذ وثلاجات اللحوم والمحال العامة.

ونجحت الحملة في ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الحملات التي أشرف عليها الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، من ضبط 500 كيلو لحوم ماشية مخالفة لشروط الذبح، و850 كيلو دهون نباتية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 109 كيلو جرامات غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على جهات التحقيق بناء على توجيهات محافظ الجيزة.

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

محافظة الجيزة الطب البيطري بمحافظة الجيزة مديرية الطب البيطري الطب البيطري حملة مكبرة مباحث التموين محلات الجزارة ثلاجات اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

رفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات من أرض الشونة بشارع كعبيش بالجيزة

بدء تسجيل التدريب البدني للمعلمين الجدد لمرحلتي رياض أطفال ومعلم فصل بالجيزة

محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل بالقرية الذكية.. تعرف على الشروط

ضبط 24 طن لحوم وأسماك مملحة فاسدة في الجيزة

وكيل التعليم بالجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات نهاية العام.. تعرف عليها

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي أطفيح والصف

محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة بمحاور المنصورية والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين

ضمن الموجة الـ21|إزالة 46 حالة تعد على أملاك دولة بمراكز ومدن الجيزة

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ