عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن بديل الزمالك في مباراة السوبر أمام الأهلي في الإمارات .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر:" انفراد بيراميدز في مواجهة الأهلي في السوبر المصري.. في أبوظبي رسميا ".



وأعلن الزمالك عن اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، وذلك في مقطع فيديو عقب الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.

ويأتي ذلك بعد إعلان لجنة التظلمات، تعليق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في ملعب محمد بن زايد بـ أبو ظبي.