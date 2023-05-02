مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن بداية تعيين الإمام الآن لا تقل عن بداية تعيين الطبيب وبالأرقام.

مرتبات أئمة الأوقاف

وقال وزير الأوقاف، في كلمته أمام مجلس النواب، كاشفا أوضاع الأئمة ورواتبهم بعد تحسنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أول تعيين للإمام الحاصل على الليسانس 7250 جنيهًا وهي بداية معقولة ومقبولة بالقياس للبدايات الأخرى.

وتابع وزير الأوقاف: لدينا طموح فيما هو أعلى من ذلك، فإن كان من حملة الماجستير فسيكون تعيينه 7650 جنيهًا، وإن كان من حملة الدكتوراه فستكون بداية تعيينه 7950 جنيها.

أما بالنسبة للدرجات الأخرى فمتوسط راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس 9306 جنيه، ومن حملة الماجستير 9706 جنيه، من حملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه في أول الدرجة.

وأشار وزير الأوقاف، أن هذا يعني أن أقل زيادة لأحدث إمام معين قد بلغت (5833) جنيهًا شهريـًّا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة (7257,03) جنيه شهريـًّا، هذا بالنسبة للأئمة ونحن نسير على الدرب وتوجيهات الرئيس كانت واضحة كلما حسنا الموارد الذاتية حسنا وضع الإمام، هذا إضافة إلى صرف الزي المجاني للإمام.

إحلال وتجديد المساجد



كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة طرحت خلال العام المالي 2022/ 2023م على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجدًا هذا العام، وتم الانتهاء من 245 مسجدًا وجار العمل في 273 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (10172) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (10,4) مليار جنيه، منها (4445) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,6) مليار جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (5727) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (4,8) مليار جنيه.